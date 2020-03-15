Грабители вломились в дом Вертонгена и угрожали его семье мачете
Четверо неизвестных ограбили дом защитника «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена, сообщает Daily Mail.
По информации источника, инцидент произошёл во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» (3:0). В тот момент в доме находились жена и двое детей футболиста. Грабители угрожали им ножами и мачете, пока искали в доме ценные вещи и деньги. Отмечается, что семья защитника не пострадала. На данный момент полиция проводит расследование и опрашивает свидетелей.
В нынешнем сезоне Вертонген принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. «Тоттенхэм» набрал 41 очко в 29 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
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