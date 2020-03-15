Д. Клюйверт — о карантине в Риме: я больше не могу, не был у парикмахера 3 недели

20-летний нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт рассказал, как протекает жизнь в итальянской столице в условиях карантина из-за коронавируса.
«Нахожусь дома в Риме уже несколько дней. Больше не могу. Клуб не разрешает мне выходить из дома, поэтому я немного тренируюсь для себя. Помимо этого, провожу много времени с племянницей, она счастлива. Обычные вещи, такие как поход к парикмахеру, больше невозможны. Я не был в салоне уже три недели и зарастаю огромной бородой», – приводит слова Клюйверта De Telegraaf.
Количество заражённых в Италии превысило 21 тыс. человек. Итальянский чемпионат приостановлен, матчи отложены на неопределённый срок.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.
- 15 марта 2020
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