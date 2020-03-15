Жена Артеты: симптомы коронавируса не помешали бы Микелю выполнять его работу

Лорена Берналь, супруга главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, рассказала о самочувствии мужа, который заразился коронавирусом.
«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Микеля, пишет письма и справляется о его здоровье. Понимаю, вы хотите знать, что с ним происходит. Муж чувствует себя хорошо. Да, у него были симптомы коронавируса, но эти симптомы никогда не помешали бы ему выполнять работу в нормальном режиме. Он бы просто принял ибупрофен или парацетамол, а затем пошёл бы на работу. В этом нет ничего особенного. Небольшая температура, некоторая головная боль, вот и всё. Мы с детьми чувствуем себя прекрасно. Очевидно, что вирус не смертелен. Он может быть опасен для людей из определённой группы риска, но большинство намерено пройти через это с лёгкими симптомами», — сказала Берналь в видео на странице в «Инстаграме».
- 15 марта 2020
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