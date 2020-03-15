Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жена Артеты: симптомы коронавируса не помешали бы Микелю выполнять его работу

Жена Артеты: симптомы коронавируса не помешали бы Микелю выполнять его работу
Футбол / Англия 0

Лорена Берналь, супруга главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, рассказала о самочувствии мужа, который заразился коронавирусом.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Микеля, пишет письма и справляется о его здоровье. Понимаю, вы хотите знать, что с ним происходит. Муж чувствует себя хорошо. Да, у него были симптомы коронавируса, но эти симптомы никогда не помешали бы ему выполнять работу в нормальном режиме. Он бы просто принял ибупрофен или парацетамол, а затем пошёл бы на работу. В этом нет ничего особенного. Небольшая температура, некоторая головная боль, вот и всё. Мы с детьми чувствуем себя прекрасно. Очевидно, что вирус не смертелен. Он может быть опасен для людей из определённой группы риска, но большинство намерено пройти через это с лёгкими симптомами», — сказала Берналь в видео на странице в «Инстаграме».

Артета рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020