Каннаваро — о коронавирусе: встреча с монстром тяжела, потому что не было прецедентов

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, возглавляющий китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», рассказал о борьбе с коронавирусом в Китае.



«Это позитивное послание для нас, итальянцев, и для всего остального мира. Болезнь можно искоренить, но нам нужно быть серьёзными и организованными. Встреча с таким монстром оказалась тяжёлой, потому что не было прецедентов. Чувство общности и фундаментальная ценность жизни взяли верх. Ценой жертв является урок, понятный миром.



В Италии мы понимаем вирус лучше, чем большинство других, и мы на правильном пути. Поведение большинства правильное, даже если некоторые из них только пытаются это понять. Мой отец, к примеру, не склонен понимать, что должен менять повседневные привычки ради себя и своей семьи. Он хочет покупать сигареты в табачной лавке и болтать с друзьями. Я дал ему понять, что так он рискует заразиться и заразить маму. Не хочу никого осуждать. Понимаю тех, кто хочет вернуться к своим близким, но это серьёзная ошибка», — приводит слова Каннаваро La Gazzetta dello Sport.

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