Каннаваро — о коронавирусе: встреча с монстром тяжела, потому что не было прецедентов

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, возглавляющий китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», рассказал о борьбе с коронавирусом в Китае.
«Это позитивное послание для нас, итальянцев, и для всего остального мира. Болезнь можно искоренить, но нам нужно быть серьёзными и организованными. Встреча с таким монстром оказалась тяжёлой, потому что не было прецедентов. Чувство общности и фундаментальная ценность жизни взяли верх. Ценой жертв является урок, понятный миром.
В Италии мы понимаем вирус лучше, чем большинство других, и мы на правильном пути. Поведение большинства правильное, даже если некоторые из них только пытаются это понять. Мой отец, к примеру, не склонен понимать, что должен менять повседневные привычки ради себя и своей семьи. Он хочет покупать сигареты в табачной лавке и болтать с друзьями. Я дал ему понять, что так он рискует заразиться и заразить маму. Не хочу никого осуждать. Понимаю тех, кто хочет вернуться к своим близким, но это серьёзная ошибка», — приводит слова Каннаваро La Gazzetta dello Sport.
- 15 марта 2020
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:54
-
12:35
-
12:15
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:24
-
11:15
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:24
-
10:13
-
10:11
-
09:51
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
07:36
-
07:19
-
06:55
-
06:23