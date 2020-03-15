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Смолову, Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин

Смолову, Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин
Футбол / Испания 0

Введённый в Испании режим чрезвычайной ситуации предполагает, что жителям страны запрещено выходить из дома без веских причин. Об этом сообщает El Pais. Режим ЧС был введён в Испании вчера, 14 марта.

Из-за распространения коронавируса в стране минимум на две недели был приостановлен чемпионат Испании.

Напомним, полузащитник сборной России Денис Черышев и нападающий Фёдор Смолов выступают за испанские «Валенсию» и «Сельту» соответственно. Ранее руководство «Валенсии» приняло решение приостановить тренировочные занятия в связи с пандемией, и в ближайшие две недели футболисты будут заниматься индивидуально. Кроме того, каждый из членов команды подвергся тестированию на наличие COVID-19.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.

Игроки «Валенсии», за которую выступает Черышев, пройдут тест на коронавирус
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