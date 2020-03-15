Смолову, Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин

Введённый в Испании режим чрезвычайной ситуации предполагает, что жителям страны запрещено выходить из дома без веских причин. Об этом сообщает El Pais. Режим ЧС был введён в Испании вчера, 14 марта.

Из-за распространения коронавируса в стране минимум на две недели был приостановлен чемпионат Испании.

Напомним, полузащитник сборной России Денис Черышев и нападающий Фёдор Смолов выступают за испанские «Валенсию» и «Сельту» соответственно. Ранее руководство «Валенсии» приняло решение приостановить тренировочные занятия в связи с пандемией, и в ближайшие две недели футболисты будут заниматься индивидуально. Кроме того, каждый из членов команды подвергся тестированию на наличие COVID-19.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.