«Ривер Плейт» отказался играть матч Кубка Суперлиги. Перед соперниками закрыли стадион

«Ривер Плейт» полностью остановил работу из-за коронавируса и отказался проводить матч Кубка Суперлиги Аргентины с «Атлетико Тукуман». Об этом сообщили на официальном сайте клуба. В заявлении сказано, что у одного из футболистов были обнаружены симптомы, схожие с проявлениями коронавируса, однако диагноз не подтвердился.

Решение об отмене матча осудила Федерация футбола Аргентины, так как оно было принято без предупреждения, в одностороннем порядке, клубу пригрозили санкциями. Кроме того, решение об отмене матча не было санкционировано местными властями, встреча должна была состояться, несмотря на заявление «Ривер Плейт». «Атлетико Тукуман» приехал на «Монументаль», однако арена была закрыта. Об этом сообщили в «твиттере» гостей.

Пост доступен в официальном "твиттере" «Атлетико Тукуман».