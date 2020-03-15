Болельщики «Краснодара» собрались у стадиона в Сочи. Их не пустят на матч

Сегодня, 15 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Болельщики «Краснодара» прибыли в Сочи и собрались у стадиона в преддверии встречи. Ранее стало известно, что матч «Сочи» — «Краснодар» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Права на видео принадлежат телеграм-каналу Человек Д. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 15 марта официально известно о 59 заразившихся.
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