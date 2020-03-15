Экс-владелец «Ротора»: я просил БТР у МВД, чтобы перевезти семью Павлюченко в Волгоград

Бывший владелец волгоградского «Ротора» Владимир Горюнов раскрыл подробности перехода Романа Павлюченко из ставропольского «Динамо» в волгоградский клуб в 2000 году.
«В Ставрополе я заключил соглашение с отдельными товарищами о трансфере Павлюченко в «Ротор», потом уже сообщил об этом президенту клуба. Тот только попросил, чтобы Роман доиграл сезон у них. А с Ромой мы договорились, что его семью я тоже в город перевезу. Но тогда в регионе была какая-та заварушка, опасно было. В итоге просил министра внутренних дел Виктора Новикова выделить мне БТР, чтобы перевезти родителей Ромы в Волгоград. Их сопроводили прямо до Волгограда. Потом дал там им квартиру, Роме — тоже. А папу его устроил на работу в клуб водителем автобуса», – сказал Горюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 марта 2020
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