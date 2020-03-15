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Молодёжной команде «Крыльев Советов» присудили техническое поражение в матче с «Тамбовом»

Молодёжной команде «Крыльев Советов» присудили техническое поражение в матче с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Матч 22-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» — «Крылья Советов» был досрочно завершён. Техническое поражение со счётом 0:3 присуждено самарской команде.

В ходе матча у самарской команды было удалено четыре футболиста, в число которых вошли Александр Босов, Александр Нестеров, Александр Евинов и Дмитрий Молчанов. У хозяев был удалён Владимир Кабахидзе. Встреча «Тамбова» с самарскими «Крыльями Советов» была остановлена на 82-й минуте при счёте 1:1.

«Тамбов» набрал 36 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Самарские «Крылья Советов» (38) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 47 очков в 22 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 12:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
Окончен
3 : 0
Т
Крылья Советов-мол.
Самара
0:1 Босов – 21'   1:1 Большаков – 63'
Удаления: Кабахидзе – 78' / Босов – 61', Нестеров – 78', Евинов – 78', Молчанов – 82'
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