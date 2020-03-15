Молодёжной команде «Крыльев Советов» присудили техническое поражение в матче с «Тамбовом»

Матч 22-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» — «Крылья Советов» был досрочно завершён. Техническое поражение со счётом 0:3 присуждено самарской команде.

В ходе матча у самарской команды было удалено четыре футболиста, в число которых вошли Александр Босов, Александр Нестеров, Александр Евинов и Дмитрий Молчанов. У хозяев был удалён Владимир Кабахидзе. Встреча «Тамбова» с самарскими «Крыльями Советов» была остановлена на 82-й минуте при счёте 1:1.

«Тамбов» набрал 36 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Самарские «Крылья Советов» (38) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 47 очков в 22 матчах.