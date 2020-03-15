Одноклубник Черышева заразился коронавирусом

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита», заразился коронавирусом.
«Понятно, что 2020 год начался для меня плохо. Мой тест показал положительный результат на коронавирус. Чувствую себя очень хорошо», — написал Гарай на странице в «Инстаграме».
В феврале 2020 года аргентинский защитник повредил связки правого колена и сейчас восстанавливается после травмы. Напомним, в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.
Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», с которым он выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступалтакже за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».
Подпишись на новый телеграм-канал о спорте и коронавирусе!
- 15 марта 2020
-
15:18
-
14:56
-
14:52
-
14:35
-
14:31
-
14:21
-
14:20
-
14:05
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:54
-
12:35
-
12:15
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:24
-
11:15
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:24
-
10:13
-
10:11
-
09:51
-
09:42
-
09:38
-
09:30