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Одноклубник Черышева заразился коронавирусом

Одноклубник Черышева заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита», заразился коронавирусом.

«Понятно, что 2020 год начался для меня плохо. Мой тест показал положительный результат на коронавирус. Чувствую себя очень хорошо», — написал Гарай на странице в «Инстаграме».

В феврале 2020 года аргентинский защитник повредил связки правого колена и сейчас восстанавливается после травмы. Напомним, в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», с которым он выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступалтакже за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».

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