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Молдавия закрывает границы. На 31 марта был запланирован матч Молдавия — Россия

Молдавия закрывает границы. На 31 марта был запланирован матч Молдавия — Россия
Футбол / Сборная России 0

Молдавия с 17 марта закрывает границы и приостанавливает авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление премьер-министра Молдавии Иона Кику.

Ранее сообщалось, что Молдавская федерация футбола отложила начало продаж билетов на товарищескую встречу между сборными России и Молдавии, которая должна состоятся в Кишинёве на стадионе «Зимбру» 31 марта. Билеты на матч должны были поступить в продажу 11 марта.

Во время предстоящей паузы на матчи сборных у национальной команды России запланирована также встреча со Швецией (Стокгольм, стадион «Френдс-Арена», 28 марта).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.

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