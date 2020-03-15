Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом Гараю

«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом Гараю
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» поддержал защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, который заразился коронавирусом.

«Желаем скорейшего выздоровления нашему большому другу! Ты мужественный боец, и мы посылаем тебе крепкие объятия с сине-бело-голубым сердцем», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

В феврале 2020 года аргентинский защитник повредил связки правого колена и сейчас восстанавливается после травмы. Напомним, в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», с которым он выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».

Одноклубник Черышева заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020