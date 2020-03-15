«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом Гараю

Петербургский «Зенит» поддержал защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, который заразился коронавирусом.



«Желаем скорейшего выздоровления нашему большому другу! Ты мужественный боец, и мы посылаем тебе крепкие объятия с сине-бело-голубым сердцем», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».



В феврале 2020 года аргентинский защитник повредил связки правого колена и сейчас восстанавливается после травмы. Напомним, в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.



Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», с которым он выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».

Одноклубник Черышева заразился коронавирусом