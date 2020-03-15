У экс-форварда «Рубина» диагностирован коронавирус

Нападающий «Эльче» Жонатас Кристиан де Хесус, ранее выступавший в составе казанского «Рубина», заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте испанского клуба.



В минувшую субботу у игрока были выявлены первые симптомы заражения — у Жонатаса были проблемы с дыханием и лихорадка. Тогда «Эльче» не стал обнародовать имя заразившегося футболиста. Накануне форвард прошёл тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Ранее стало известно, что защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай заразился коронавирусом. Помимо футболиста в клубе выявили ещё один случай заражения среди сотрудников медицинского штаба.

Жонатас выступал в составе казанского «Рубина» с 2016 по 2017 год, после чего перешёл в «Ганновер». В 2020 году форвард подписал контракт с «Эльче».