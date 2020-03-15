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«Валенсия» объявила о пяти случаях заражения коронавирусом в клубе

«Валенсия» объявила о пяти случаях заражения коронавирусом в клубе
Футбол / Испания 0

«Валенсия» на официальном сайте объявила, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.

Сообщается, что положительные результаты тестов на короновирус принадлежат игрокам основной команды «Валенсии» и членам тренерского штаба. Имена не называются. Все они находятся на карантине, симптомы не вызывают серьёзных опасений.

Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее стало известно, что защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита», заразился коронавирусом. Помимо футболиста в клубе выявили ещё один случай заражения среди сотрудников медицинского штаба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.

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Помимо Гарая коронавирусом заражён один из врачей «Валенсии»
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