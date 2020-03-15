Матвеев: качество поля помешало «Краснодару» отыграться в матче с «Сочи»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).



«Наверное, поражение закономерно. Мы начали оба тайма плохо, и такое плохое начало стоило нам победы. Плюс „Сочи“ играет очень плотно в обороне, много моментов с ними не бывает. Мы имели моменты, должны были их реализовывать, но не реализовали, поэтому такой результат.



Стало ли неожиданностью активное начало в исполнении „Сочи“? Нет, мы были готовы к любому развитию событий, но так сложилось. Плохо, что начали первый и второй таймы так неактивно. Наверное, отыграться помешало качество поля: не такое быстрое, для расшатывания плотной обороны нужно играть быстрее. И поле не позволяло, и соперник хорошо выстроил оборонительные действия.



Сейчас каждая встреча напряжённая. У нас два лифта — внизу и наверху, и любая осечка может стоить команде трёх-четырёх мест. У каждой команды настрой — как на последний матч. Говорить, что у „Сочи“ была сверхмотивация, я бы не стал.



Ничего особенного после матча игрокам не говорили. Проиграли. Понятно, что настроение не лучшее, но на этом жизнь не заканчивается. Будем работать и двигаться дальше», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Кокорин: вроде счёт 2:0, но игра с «Краснодаром» была очень сложная для «Сочи»