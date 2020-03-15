Матвеев: качество поля помешало «Краснодару» отыграться в матче с «Сочи»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).
«Наверное, поражение закономерно. Мы начали оба тайма плохо, и такое плохое начало стоило нам победы. Плюс „Сочи“ играет очень плотно в обороне, много моментов с ними не бывает. Мы имели моменты, должны были их реализовывать, но не реализовали, поэтому такой результат.
Стало ли неожиданностью активное начало в исполнении „Сочи“? Нет, мы были готовы к любому развитию событий, но так сложилось. Плохо, что начали первый и второй таймы так неактивно. Наверное, отыграться помешало качество поля: не такое быстрое, для расшатывания плотной обороны нужно играть быстрее. И поле не позволяло, и соперник хорошо выстроил оборонительные действия.
Сейчас каждая встреча напряжённая. У нас два лифта — внизу и наверху, и любая осечка может стоить команде трёх-четырёх мест. У каждой команды настрой — как на последний матч. Говорить, что у „Сочи“ была сверхмотивация, я бы не стал.
Ничего особенного после матча игрокам не говорили. Проиграли. Понятно, что настроение не лучшее, но на этом жизнь не заканчивается. Будем работать и двигаться дальше», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 15 марта 2020
-
16:42
-
16:37
-
16:32
-
16:30
-
16:18
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:54
-
15:49
-
15:46
-
15:28
-
15:24
-
15:18
-
14:56
-
14:52
-
14:35
-
14:31
-
14:21
-
14:20
-
14:05
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:54
-
12:35
-
12:15
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:31