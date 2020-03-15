Гончаренко назвал неправильным ограничение числа зрителей на матчах РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на ограничение числа зрителей на матчах Российской Премьер-Лиги, введённое из-за угрозы распространения коронавируса.

«Не знаю, как повлияет на нас ограничение на число болельщиков. Со „Спартаком“ и „Ростовом“ был полный стадион. Конечно, футбол для зрителей. Наверное, это что-то совсем неправильное. Тем не менее мы подчиняемся тому, что есть. Понимаем, что есть проблема», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию: «Как отразится ограничение по зрителям? Вообще-то мы для болельщиков играем. Хочется видеть заполненные трибуны».

Ранее ЦСКА проводил жеребьёвку, по итогам которой были определены болельщики, которые смогут попасть на домашние матчи с «Уфой» и «Зенитом» в условиях ограничения числа зрителей до 5 тыс.

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