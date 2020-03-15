Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко назвал неправильным ограничение числа зрителей на матчах РПЛ

Гончаренко назвал неправильным ограничение числа зрителей на матчах РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на ограничение числа зрителей на матчах Российской Премьер-Лиги, введённое из-за угрозы распространения коронавируса.

«Не знаю, как повлияет на нас ограничение на число болельщиков. Со „Спартаком“ и „Ростовом“ был полный стадион. Конечно, футбол для зрителей. Наверное, это что-то совсем неправильное. Тем не менее мы подчиняемся тому, что есть. Понимаем, что есть проблема», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию: «Как отразится ограничение по зрителям? Вообще-то мы для болельщиков играем. Хочется видеть заполненные трибуны».

Ранее ЦСКА проводил жеребьёвку, по итогам которой были определены болельщики, которые смогут попасть на домашние матчи с «Уфой» и «Зенитом» в условиях ограничения числа зрителей до 5 тыс.

Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!

ЦСКА — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020