«Этот вирус во мне. Я его переносчик». Баннер болельщиков ЦСКА на матче с «Уфой»

Болельщики московского ЦСКА вывесили баннер перед домашним матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Этот вирус во мне. Я его переносчик», — написано на баннере фанатов «армейцев».

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа» проходит в эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс. В России на 15 марта официально известно о 62 заразившихся. Ранее матч 22-го тура чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» (2:0) был проведён без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.