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Фанаты «Левски» купили 11 тыс. билетов на отменённый матч, чтобы поддержать клуб финансово

Фанаты «Левски» купили 11 тыс. билетов на отменённый матч, чтобы поддержать клуб финансово
Футбол / Прочие турниры 0

Фанаты софийского «Левски» приобрели 11 тыс. билетов на перенесённый матч 25-го тура чемпионата Болгарии с «Лудогорцем», чтобы поддержать команду финансово. Об этом сообщает Gong.bg.

На данный момент в Болгарии введён режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Проведение всех спортивных первенств приостановлено.

«Лудогорец» возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков. «Левски» располагается на второй строчке, уступая лидеру чемпионата 9 очков.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.

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