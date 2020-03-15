Фанаты «Левски» купили 11 тыс. билетов на отменённый матч, чтобы поддержать клуб финансово
Фанаты софийского «Левски» приобрели 11 тыс. билетов на перенесённый матч 25-го тура чемпионата Болгарии с «Лудогорцем», чтобы поддержать команду финансово. Об этом сообщает Gong.bg.
На данный момент в Болгарии введён режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Проведение всех спортивных первенств приостановлено.
«Лудогорец» возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков. «Левски» располагается на второй строчке, уступая лидеру чемпионата 9 очков.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.
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