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«Чемпионат» продолжает марафон подарков в честь своего 15-летия

«Чемпионат» продолжает марафон подарков в честь своего 15-летия
Футбол 0

11 марта «Чемпионат» отметил 15-й день рождения. В честь юбилея продолжаем радовать читателей настоящим #МарафономПодарков, во время которого разыгрываем крутые призы, связанные с нашим порталом.

Получи возможность выиграть свитшот «Чемпионат» от SuperDry, выпущенный в коллекции только для журналистов «Чемпионата».

Условия конкурса в соцсети «ВКонтакте»

— Быть подписчиком «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».
— Сделать репост записи о конкурсе.
— Скинуть в комментарии к этому посту ссылку на свою любимую статью на «Чемпионате».

Победители будут выбраны случайным образом уже завтра, 16 марта, в нашем паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года по хоккею открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.

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