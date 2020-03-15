«Чемпионат» продолжает марафон подарков в честь своего 15-летия

11 марта «Чемпионат» отметил 15-й день рождения. В честь юбилея продолжаем радовать читателей настоящим #МарафономПодарков, во время которого разыгрываем крутые призы, связанные с нашим порталом.
Получи возможность выиграть свитшот «Чемпионат» от SuperDry, выпущенный в коллекции только для журналистов «Чемпионата».
Условия конкурса в соцсети «ВКонтакте»
— Быть подписчиком «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».
— Сделать репост записи о конкурсе.
— Скинуть в комментарии к этому посту ссылку на свою любимую статью на «Чемпионате».
Победители будут выбраны случайным образом уже завтра, 16 марта, в нашем паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года по хоккею открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.
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