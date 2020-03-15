«Ротор» обыграл «Шинник» и вышел на первое место в ФНЛ

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги ярославский «Шинник» уступил волгоградскому «Ротору» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск). Ему ассистировали судьи на линиях Игорь Князев (Курск) и Максим Ковалёв (Реутов).

Единственный гол был забит во втором тайме. На 56-й минуте автором забитого мяча стал Камиль Муллин.

«Ротор», набрав 56 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (43) — на шестом месте.

Завершилось ещё несколько матчей 27-го тура ФНЛ.

«Енисей» — «Спартак-2» — 1:0

«Нефтехимик» — «Химки» — 2:2

«Чертаново» — «Мордовия» — 3:0

«Чайка» — «Авангард» — 1:1

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020