«Ротор» обыграл «Шинник» и вышел на первое место в ФНЛ
В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги ярославский «Шинник» уступил волгоградскому «Ротору» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск). Ему ассистировали судьи на линиях Игорь Князев (Курск) и Максим Ковалёв (Реутов).
Единственный гол был забит во втором тайме. На 56-й минуте автором забитого мяча стал Камиль Муллин.
«Ротор», набрав 56 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (43) — на шестом месте.
Завершилось ещё несколько матчей 27-го тура ФНЛ.
«Енисей» — «Спартак-2» — 1:0
«Нефтехимик» — «Химки» — 2:2
«Чертаново» — «Мордовия» — 3:0
«Чайка» — «Авангард» — 1:1
Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Муллин – 56'
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 1
Авангард К
Курск
1:0 Кулик – 25' 1:1 Агеев – 37'
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
3 : 0
Мордовия
Саранск
1:0 Витюгов – 4' (пен) 2:0 Канищев – 11' 3:0 Ежов – 46'
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 2
Химки
Химки
1:0 Петров – 23' (пен) 1:1 Трошечкин – 29' 1:2 Трошечкин – 50' 2:2 Акбашев – 69'
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