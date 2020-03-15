Жена Гарая отказалась пройти тест на коронавирус

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, заявила, что не будет проверяться на коронавирус.
«Не собираюсь сходить с ума, умоляя взять у меня анализ на коронавирус. Я в порядке. Пусть тест проходят люди, которые действительно в этом нуждаются», — сказала Горро на видео, опубликованном на её странице в «Инстаграме».
По словам жены футболиста, она могла уже давно заразиться, учитывая, что находится рядом с Гараем в последние несколько дней. Дети пары сейчас в Мадриде.
Петербургский «Зенит» поддержал защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, который заразился коронавирусом. Гарай в «Инстаграме» сообщил, что у него обнаружили коронавирус.
Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», с которым выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».
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