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Жена Гарая отказалась пройти тест на коронавирус

Жена Гарая отказалась пройти тест на коронавирус
Футбол / Испания 0

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, заявила, что не будет проверяться на коронавирус.

«Не собираюсь сходить с ума, умоляя взять у меня анализ на коронавирус. Я в порядке. Пусть тест проходят люди, которые действительно в этом нуждаются», — сказала Горро на видео, опубликованном на её странице в «Инстаграме».

По словам жены футболиста, она могла уже давно заразиться, учитывая, что находится рядом с Гараем в последние несколько дней. Дети пары сейчас в Мадриде.

Петербургский «Зенит» поддержал защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, который заразился коронавирусом. Гарай в «Инстаграме» сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», с которым выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».

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