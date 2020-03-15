Черышева заметили бегущим по улице после введения карантина. Его оскорбляют в «Твиттере»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на пробежку на улицу, несмотря на введение карантина в Испании из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19. После этого на игрока посыпались оскорбления в «Твиттере».
«Те, кто должен подавать положительный пример — подают наихудший пример. Учитывая, что его партнёр по команде сдал положительный тест на коронавирус. Как грустно всё», «Если это правда, то это прискорбно», «Он идёт за русским хлебом», — пишут пользователи. Встречаются и грубые выражения.
Ранее стало известно, что в «Валенсии» зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Положительные результаты тестов на короновирус принадлежат игрокам основной команды «Валенсии» и членам тренерского штаба.
В данный момент в Испании уже начали штрафовать за беспричинный выход из дома. Суммы штрафов составляют от 600 до 1,5 тыс. евро. Впрочем, денежные взыскания пока введены в некоторых регионах, а не в Валенсии. В городе начнут штрафовать с 16 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тыс. человек.
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