Ан. Мостовой: «Сочи» лучше подстроился под условия матча, чем «Краснодар»

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой прокомментировал победу команды в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).



«Сегодня были более острые моменты, чтобы забить, чем момент со вторым голом? Так бывает всегда. Ну а во втором голе были просто пустые ворота, ничего сложного.



Поле сегодня было тяжёлое, там уже были лужи. Думаю, что это повлияло на игру „Краснодара“, они не так много комбинировали. Мы лучше подстроились под условия и провели отличный матч.



Очень неприятно играть без болельщиков. Думаю, что такие меры предпринимают не просто так, значит, это надо. Для нашей безопасности, для безопасности болельщиков.



«Краснодар» — очень хорошая команда, но мы отлично разобрали их, подстроились под их игру. Результат налицо", — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.

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