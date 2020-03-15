«Ростов» — «Локомотив»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Ростов Арена». Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Чистяков, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Хаджикадунич, Норманн, Зайнутдинов, Шомуродов.
Запасные: Рудаков, Д. Попов, Логашов, Ведерников, Мамаев, Ионов, Саплинов, Прошляков, Долгов.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Рыбусь, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.
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