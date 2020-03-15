Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины

«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Анатолием Абдулой. Ему ассистировали судьи на линиях Андрей Скрипка и Александр Корнийко.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 84-й минуте автором забитого мяча стал Богдан Михайличенко.

«Заря», набрав 46 очков, вышла на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Шахтёр» (59) — на первом месте.

Турнирная таблица УПЛ сезона-2019/2020

В следующем туре «Шахтёр» на своём поле встретится с киевским «Динамо». Матч состоится 22 марта. «Заре» предстоит выездная игра с «Александрией» (21 марта).

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 1-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Заря
Луганск
Окончен
1 : 0
Шахтёр Д
Донецк
1:0 Михайличенко – 84'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020