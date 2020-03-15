«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины
В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Анатолием Абдулой. Ему ассистировали судьи на линиях Андрей Скрипка и Александр Корнийко.
Единственный гол был забит в концовке встречи. На 84-й минуте автором забитого мяча стал Богдан Михайличенко.
«Заря», набрав 46 очков, вышла на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Шахтёр» (59) — на первом месте.
Турнирная таблица УПЛ сезона-2019/2020
В следующем туре «Шахтёр» на своём поле встретится с киевским «Динамо». Матч состоится 22 марта. «Заре» предстоит выездная игра с «Александрией» (21 марта).
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