ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Ему ассистировали судьи на линиях Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея).
Матч прошёл с большим преимуществом московского клуба, игроки которого нанесли 16 ударов по воротам против трёх у соперника. «Армейцы» превзошли соперника и по владению мячом — 72% против 28%.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (27) — на девятом месте.
В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Зенитом». «Уфа» дома встретится с «Тамбовом». Матчи состоятся 22 марта.
Читайте также
- 15 марта 2020
-
19:45
-
19:28
-
19:27
-
19:11
-
19:06
-
18:52
-
18:45
-
18:25
-
18:23
-
18:09
-
18:06
-
17:58
-
17:52
-
17:39
-
17:31
-
17:25
-
17:13
-
16:59
-
16:52
-
16:42
-
16:37
-
16:32
-
16:30
-
16:18
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:54
-
15:49
-
15:46
-
15:28
-
15:24
-
15:18
-
14:56
Партнерский контент