Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Ему ассистировали судьи на линиях Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея).

Матч прошёл с большим преимуществом московского клуба, игроки которого нанесли 16 ударов по воротам против трёх у соперника. «Армейцы» превзошли соперника и по владению мячом — 72% против 28%.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (27) — на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Зенитом». «Уфа» дома встретится с «Тамбовом». Матчи состоятся 22 марта.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020