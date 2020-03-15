ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Ему ассистировали судьи на линиях Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея).

Матч прошёл с большим преимуществом московского клуба, игроки которого нанесли 16 ударов по воротам против трёх у соперника. «Армейцы» превзошли соперника и по владению мячом — 72% против 28%.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (27) — на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Зенитом». «Уфа» дома встретится с «Тамбовом». Матчи состоятся 22 марта.