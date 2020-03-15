Защитник «Сочи» Заика: чуток глотнули воздуха. Не хочу, чтобы РПЛ уходила на паузу

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился мнением о победе в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0)

«Обыграли «Краснодар» благодаря дисциплине, как говорят, порядок бьёт класс. Сегодня мы были командой, помогали и подсказывали друг другу. Это вылилось в итоговый результат. Не скажу, что как-то по особенному настраивался на результат. У нас на каждую игру одинаковый настрой, надо побеждать любыми способами.



У нас было очень хорошее начало, затем игра выравнялась, и у них тоже появились моменты. В целом мы забили свои моменты, а они свои не реализовали. Мы не то чтобы на пике своей формы. Каждый игрок сейчас на своём уровне, и всё это выливается вот в такую игру. Если брать весь сезон, скорее всего, это самая яркая победа «Сочи». Мы уже чуток глотнули воздуха, выбрались из зоны вылета. Дальше пойдём по дороге, не сбавляя оборотов.



Не хотелось бы, чтобы чемпионат уходил на паузу. Но это уже не нам решать, как скажут, так и будет. В связи с пандемией пока ничего в клубе не принималось. Ждём конкретики от нашего руководства, а там будем решать. Пустые трибуны не то чтобы мешают, просто нет атмосферы, и совсем по-другому игра складывается. Эмоции чуть более спокойные», — передаёт слова Заики корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.