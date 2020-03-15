Экс-футболист «Москвы» Баррьентос: русский народ – уникальный

Бывший игрок «Москвы» Пабло Баррьентос поделился воспоминаниями о выступлениях и жизни в России.

«Я скучаю по Москве, люблю этот город. У меня много воспоминаний. Например, вместе с аргентинцами проводили время в большом доме. Всегда на позитиве. Всегда в хорошем настроении. Я люблю Красную Площадь. Помню, как мы ходили есть в «Атриум». Что там ещё делали? Это уже личное. На такие темы я не люблю говорить. Но мы всегда собирались вместе. Мы проводили время в семейной обстановке.



В «Москве» я общался со многими. Мне повезло с окружением. Кстати, в нашей „дрим-тим“ у меня и Семака был лучший стиль. Мы все были большими друзьями. Я познакомился со множеством хороших людей. Это большая привилегия.



Для меня Слуцкий – великий человек. Он знал, как успокоить меня. Он очень хорошо меня понимал. В то время я был молод: он мне многое объяснял. Слуцкий относился ко мне с большой любовью. Но сейчас мы не контактируем. С Блохиным у меня тоже не было проблем. Конечно же, я знал, что он звезда. Блохин – в истории мирового футбола.



Лучшим игроком ФК «Москва» всегда был Семак. Так было и на поле, так было и за его пределами.



Антон Евменов – ещё один большой человек. Он очень помогал мне в повседневной жизни. Антон помогал во всём. Я благодарен ему за это.



Почему я ушёл из «Москвы»? Я уехал в «Сан-Лоренцо» по личным причинам.



Русский народ – уникальный. После стольких ударов в истории его можно назвать борющимся народом. Российское гражданство мне не предлагали. Я аргентинец», — приводит слова Баррьентоса журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».