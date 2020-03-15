Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал на своей странице в «Инстаграме» несколько новых картинок, высмеивающих главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Дзюба сопоставил фотографии Слуцкого со смешными картинками и снимками. «До и после первой победы», — подписал футболист свой пост.
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Для «Рубина» эта победа стала первой в чемпионате России под руководством Слуцкого, который возглавил команду 19 декабря 2019 года. В первых двух встречах казанцы поделили очки с «Тамбовом» (0:0) и проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:1).
Дзюба и Слуцкий устроили юмористический батл в «Инстаграме»
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