Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал на своей странице в «Инстаграме» несколько новых картинок, высмеивающих главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Дзюба сопоставил фотографии Слуцкого со смешными картинками и снимками. «До и после первой победы», — подписал футболист свой пост.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Для «Рубина» эта победа стала первой в чемпионате России под руководством Слуцкого, который возглавил команду 19 декабря 2019 года. В первых двух встречах казанцы поделили очки с «Тамбовом» (0:0) и проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:1).