Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»

Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал на своей странице в «Инстаграме» несколько новых картинок, высмеивающих главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Дзюба сопоставил фотографии Слуцкого со смешными картинками и снимками. «До и после первой победы», — подписал футболист свой пост.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Для «Рубина» эта победа стала первой в чемпионате России под руководством Слуцкого, который возглавил команду 19 декабря 2019 года. В первых двух встречах казанцы поделили очки с «Тамбовом» (0:0) и проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:1).

Дзюба и Слуцкий устроили юмористический батл в «Инстаграме»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020