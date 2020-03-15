Гол Нобоа после рикошета — в видеообзоре матча «Сочи» — «Краснодар»
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживала матч бригада арбитров во главе Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ему ассистировали судьи на линиях Валентин Мурашов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань).
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте автором гола стал Кристиан Нобоа, забивший после рикошета. В компенсированное время преимущество сочинского клуба увеличил Андрей Мостовой, которому ассистировал Тимофей Маргасов.
Видео можно посмотреть в Rutube-канале РПЛ.
«Сочи», набрав 24 очка, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (41) — на втором месте.
Нобоа: если бы «Сочи» проиграл сегодня, то всё равно выглядел бы лучше «Краснодара»
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