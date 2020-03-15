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Мертенс во время карантина тренирует приседания с бутылкой вина

Мертенс во время карантина тренирует приседания с бутылкой вина
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором показал, как тренируется во время карантина в Италии.

На видео бельгиец приседает на одной ноге, держа в руках большую бутылку вина. «Мой главный совет в жизни: «Немного вина решит много проблем», — говорится в подписи к ролику.

В Италии действует карантин из-за эпидемии коронавируса.

Ранее российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на пробежку на улицу, несмотря на введение карантина в Испании. После этого на игрока посыпались оскорбления в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тыс. человек.

Черышева заметили бегущим по улице после введения карантина. Его оскорбляют в «Твиттере»
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