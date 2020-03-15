«Динамо» упустило победу над «Десной» в матче чемпионата Украины

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» сыграло вничью с черниговской «Десной» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Войтюк и Виктор Матяш.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 69-й минуте автором забитого мяча стал Назарий Русин, которому ассистировал Владимир Шепелев. Гости отыгрались на 80-й минуте, отличился Александр Филиппов.

«Динамо», набрав 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Десна» (43) — на четвёртом месте. В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с «Шахтёром». Матч состоится 22 марта.