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«Динамо» упустило победу над «Десной» в матче чемпионата Украины

«Динамо» упустило победу над «Десной» в матче чемпионата Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» сыграло вничью с черниговской «Десной» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Войтюк и Виктор Матяш.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 69-й минуте автором забитого мяча стал Назарий Русин, которому ассистировал Владимир Шепелев. Гости отыгрались на 80-й минуте, отличился Александр Филиппов.

«Динамо», набрав 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Десна» (43) — на четвёртом месте. В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с «Шахтёром». Матч состоится 22 марта.

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 1-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
1 : 1
Десна
Чернигов
1:0 Русин – 69'   1:1 Филиппов – 80'
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