«ЦСКА — вирус», досмотр тепловизором и как Бистрович оседлал уфимца. Фото с «ВЭБ Арены»
15 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Ему ассистировали судьи на линиях Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея).
Матч прошёл с большим преимуществом московского клуба, игроки которого нанесли 16 ударов по воротам против трёх у соперника. «Армейцы» превзошли соперника и по владению мячом — 72% против 28%.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (27) — на девятом месте.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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