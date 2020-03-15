«ЦСКА — вирус», досмотр тепловизором и как Бистрович оседлал уфимца. Фото с «ВЭБ Арены»

15 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Ему ассистировали судьи на линиях Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея).



Матч прошёл с большим преимуществом московского клуба, игроки которого нанесли 16 ударов по воротам против трёх у соперника. «Армейцы» превзошли соперника и по владению мячом — 72% против 28%.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (27) — на девятом месте.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.