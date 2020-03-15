«Локомотив» в гостях победил «Ростов» и вышел на 2-е место в РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотив» на выезде победил «Ростов». Встреча, проходившая на «Ростов Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Москвичи открыли счёт на 34-й минуте, когда полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк по дуге с 30 с лишним метров закрутил мяч в левый верхний угол, Сергей Песьяков его задел, но тот попал в штангу, отскочил в спину вратарю и от неё залетел в ворота. Вратарю «Ростова» засчитали автогол.



Спустя четыре минуты хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов получил мяч от Крыховяка и пробил по воротам со средней дистанции, попав в дальний угол. На 42-й минуте Крыховяк забил третий гол во встрече. Мацей Рыбусь с левого фланга прострелил в штрафную, мяч задел кого-то из защитников, но достался Крыховяку, который метров с десяти мощно пробил под перекладину.

На 64-й минуте полузащитник «Ростова» Ивелин Попов реализовал пенальти, пробив в правый верхний угол ворот Гильерме.

«Локомотив» набрал 41 очко и вышел на второе место в РПЛ. Москвичи по личным показателям опережают «Краснодар», который в 22-м туре проиграл «Сочи» (0:2). «Ростов» (38) занимает четвёртое место в таблице.