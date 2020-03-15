Манчини: есть куда более важные вещи, чем Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный перенос Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

«Мы должны оставить игроков дома. Они профессионалы и знают, что делать. Когда чемпионаты возобновятся, у футболистов будет 10 дней или две недели, чтобы потренироваться.

Нужно дождаться вторника, чтобы понять, примет ли УЕФА решение о переносе Евро-2020. Проблемы, с которыми столкнулась Италия в последние 15 дней, теперь актуальны и для других стран.



Не знаю, чем всё это кончится. Но, без сомнения, есть куда более важные вещи, чем Евро-2020. Если УЕФА решит отложить турнир, мы сможем победить даже через год. Самое главное — это здоровье людей и то, что мы все сможем вернуться на стадионы и наслаждаться жизнью. Видеть, как умирают люди, слишком больно", — цитирует Манчини Football Italia.

17 марта на заседании исполкома УЕФА будет рассмотрен вопрос о переносе Евро-2020. Чемпионат Европы планировалось провести в период с 12 июня по 12 июля.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось около 6,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 76 тыс.

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