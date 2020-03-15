Манчини: есть куда более важные вещи, чем Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный перенос Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
«Мы должны оставить игроков дома. Они профессионалы и знают, что делать. Когда чемпионаты возобновятся, у футболистов будет 10 дней или две недели, чтобы потренироваться.
Нужно дождаться вторника, чтобы понять, примет ли УЕФА решение о переносе Евро-2020. Проблемы, с которыми столкнулась Италия в последние 15 дней, теперь актуальны и для других стран.
Не знаю, чем всё это кончится. Но, без сомнения, есть куда более важные вещи, чем Евро-2020. Если УЕФА решит отложить турнир, мы сможем победить даже через год. Самое главное — это здоровье людей и то, что мы все сможем вернуться на стадионы и наслаждаться жизнью. Видеть, как умирают люди, слишком больно", — цитирует Манчини Football Italia.
17 марта на заседании исполкома УЕФА будет рассмотрен вопрос о переносе Евро-2020. Чемпионат Европы планировалось провести в период с 12 июня по 12 июля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось около 6,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 76 тыс.
- 15 марта 2020
-
22:47
-
22:34
-
22:27
-
22:19
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:33
-
21:21
-
21:01
-
20:53
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
20:29
-
20:27
-
20:11
-
20:06
-
19:53
-
19:52
-
19:45
-
19:28
-
19:27
-
19:11
-
19:06
-
18:52
-
18:45
-
18:25
-
18:23
-
18:09
-
18:06
-
17:58
-
17:52