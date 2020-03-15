Сёмин: на таком поле, как в Ростове, сложно было сыграть в футбол, который показал «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

«Рады победе. В Ростове этого достичь очень сложно. Наш соперник — одна из лучших команд. Мы предложили свои варианты, выиграли игру, большой подарок сделали болельщикам, закрепились на втором месте. Мы очень удовлетворены, доволен дисциплиной наших игроков на поле, самоотдачей, качеством игры. Хотя на таком поле сложно было сыграть в тот футбол, который мы показали. Состояние поля было для меня неожиданным. В прошлом году оно было идеальным, когда мы здесь играли.



Не было задумки отдавать мяч, просто соперник его забрал. Они активно атаковали, хорошо играл Гильерме. Мы же играли на выезде, болельщики хозяев активно поддерживали. Мы хотели сами больше контролировать мяч, но он был у нас при быстрых атакующих действиях. Мы играли в сбалансированный футбол. Поначалу соперник имел преимущество, но это нормально. Они серьёзная команда, которая может оказать давление на любого соперника.



Три гола за восемь минут забили за счёт своей игры. Забили красивые мячи. Хочу отметить, и это важно, что первый гол не был автоголом. Это гол Крыховяка. Такой потрясающий удар надо записывать на игрока, тем более вратарь сначала задел мяч.



Руководители сами знают, как будет лучше для лиги. Футбол — это одно, а здоровье зрителей и игроков — другое, более важное дело. Мы примем любое решение (по вопросу приостановки РПЛ. — Прим. «Чемпионата»), ситуация очень сложная.



Мы не главные фавориты в борьбе за второе место, сейчас ничего нельзя сказать. Впереди ещё много туров. Сюрпризов очень много, посмотрите на «Сочи». Антон Миранчук, может быть, вернётся к следующей игре. Он уже тренируется в общей группе", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.