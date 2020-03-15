«Ключевая победа». Крыховяк показал раздевалку «Локо» после матча с «Ростовом»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото из раздевалки «железнодорожников» после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).

«Командный дух. Ключевая победа. Самый лучший коллектив», — написал Крыховяк на английском, польском и русском языках.

Крыховяк поучаствовал во всех голах «Локомотива» в матче с «Ростовом». На 34-й минуте поляк по дуге с 30 с лишним метров закрутил мяч в левый верхний угол, Сергей Песьяков его задел, но тот попал в штангу, отскочил в спину вратарю и от неё залетел в ворота. Спустя четыре минуты хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов получил мяч от Крыховяка и пробил по воротам со средней дистанции, попав в дальний угол. На 42-й минуте Крыховяк после паса Мацея Рыбуся забил третий гол во встрече.