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Карпин назвал причину отсутствия Мамаева в матче с «Локомотивом»

Карпин назвал причину отсутствия Мамаева в матче с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник Павел Мамаев не вышел на поле в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:3).

«Мамаев не появился на поле из-за состояния здоровья. У Чистякова травма, опухоль и голова болит. Ему 15 швов наложили», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В следующем туре ростовский клуб на выезде встретится с «Сочи». Матч состоится 20 марта.

Мамаев перешёл в «Ростов» в зимнее трансферное окно из «Краснодара». В нынешнем сезоне 31-летний хавбек принял участие в одном матче и забил один гол.

Карпин: одна команда атаковала, а другая — ударила с 30 метров, и мы забили в свои ворота
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