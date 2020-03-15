Карпин назвал причину отсутствия Мамаева в матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник Павел Мамаев не вышел на поле в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:3).
«Мамаев не появился на поле из-за состояния здоровья. У Чистякова травма, опухоль и голова болит. Ему 15 швов наложили», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В следующем туре ростовский клуб на выезде встретится с «Сочи». Матч состоится 20 марта.
Мамаев перешёл в «Ростов» в зимнее трансферное окно из «Краснодара». В нынешнем сезоне 31-летний хавбек принял участие в одном матче и забил один гол.
Карпин: одна команда атаковала, а другая — ударила с 30 метров, и мы забили в свои ворота
Читайте также
- 15 марта 2020
-
22:47
-
22:34
-
22:27
-
22:19
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:33
-
21:21
-
21:01
-
20:53
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
20:29
-
20:27
-
20:11
-
20:06
-
19:53
-
19:52
-
19:45
-
19:28
-
19:27
-
19:11
-
19:06
-
18:52
-
18:45
-
18:25
-
18:23
-
18:09
-
18:06
-
17:58
-
17:52
Партнерский контент