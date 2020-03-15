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Арбитр Федотов: в ворота «Сочи» не назначили пенальти, Мевля хватал Берга

Арбитр Федотов: в ворота «Сочи» не назначили пенальти, Мевля хватал Берга
Футбол / РПЛ 0

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар» (2:0) с участием защитника сочинцев Михи Мевли и форварда «быков» Маркуса Берга.

«На 56-й минуте в ворота „Сочи“ не назначили пенальти. Мевля хватал Берга, и абсолютно не важно, пробил в итоге нападающий или нет. За эту задержку нужно было назначать пенальти. Защитник начал держать Берга ещё до штрафной, но сам фол произошёл в штрафной. Тем самым Мевля помешал пробить нападающему по воротам. По правилам игры, если игрок начинает держать другого футболиста до штрафной, а концовка фола происходит в штрафной — это 11-метровый штрафной удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На матче работала бригада арбитров под руководством ростовчанина Сергея Иванова.

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