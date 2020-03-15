Жена Карпина — о матче с «Локо»: нелепая невезуха, гол, а потом ещё два

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась мнением о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:3).

«Никогда не пишу никакие посты после игры, но сегодня всё же попробую. Скажу так… Если вы разбираетесь в футболе, а не делаете выводы, исходя из цифр, то сами всё видели. Далеко не всегда счёт отображает реальное положение дел.

Первые 30 минут первого тайма — очень хороший футбол! А потом нелепая невезуха, гол… И потом ещё два. Иногда победа не приносит удовлетворения от игры команды, а иногда проигрыш — стечение обстоятельств, неприятных, но… Вот таков футбол..." — написала Карпина на своей странице в «Инстаграме».

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотив» на выезде победил «Ростов». Встреча, проходившая на «Ростов Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



«Локомотив» набрал 41 очко и вышел на второе место в РПЛ. Москвичи по личным показателям опережают «Краснодар», который в 22-м туре проиграл «Сочи» (0:2). «Ростов» (38) занимает четвёртое место в таблице.