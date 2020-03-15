Хонда забил гол в первом матче за «Ботафого»

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда отметился голом в первом же матче в составе бразильского клуба.
Хонда забил гол с пенальти на 29-й минуте матча Лиги Кариока в штате Рио-де-Жанейро с «Бангу» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее 33-летний японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач. Контракт игрока с «Ботафого» действует до 31 декабря 2020 года.
«Ботафого» завершил сезон 2019 года на 15-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А. В 38 матчах команда из Рио-де-Жанейро набрала 43 очка.
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