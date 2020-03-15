Чемпионат Мексики приостановлен из-за коронавируса
Мексиканская лига МХ на своём официальном сайте объявила о приостановке всех футбольных чемпионатов страны из-за эпидемии коронавируса.
«Решение было принято на основании общих рекомендаций министерства здравоохранения, с которым лига МХ тесно сотрудничала. Чемпионат будет приостановлен с конца 10-го тура лиги, который завершается сегодня встречей между „Америкой“ и „Крус Азуль“.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 76 тыс. Из-за пандемии коронавируса были приостановлены чемпионаты Франции, Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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