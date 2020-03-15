У трёхлетнего Майкла Кокорина появилась страница в «Инстаграме»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин сообщил о том, что у его трёхлетнего сына Майкла появился свой профиль в социальной сети «Инстаграм».
Футболист на своей странице в «Инстаграме» попросил пользователей подписаться на сына. В аккаунте Майкла на данный момент более 2,6 тысячи подписчиков. Сын Кокорина пока опубликовал один пост в соцсети.
Кокорин женат на певице Дарье Валитовой. 4 июня 2017 года у пары родился сын Майкл.
Сегодня в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» с Кокориным принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Кокорин результативными действиями не отметился.
«Сочи» набрал 24 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (41) — на 2-м месте.
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