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«Интер» разгромил «Сассуоло» в PES. Лукаку сделал хет-трик

«Интер» разгромил «Сассуоло» в PES. Лукаку сделал хет-трик
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer. Победу миланцам принёс хет-трик бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

За «Интер» сыграл киберспортсмен миланского клуба KIRITO_YUUKI_00. «Интер» транслировал ход матча на своём канале в YouTube.

Матч «Интер» — «Сассуоло» должен был состояться 15 марта, но чемпионат Италии приостановлен из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 76 тыс.

«Интер», набрав в 25 матчах 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Сассуоло» (32) — на 11-м месте.

Турнирная таблица Серии А сезона-2019/2020

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