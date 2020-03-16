Игроку «Челси» Маунту грозят штрафные санкции от клуба за нарушение режима самоизоляции

21-летний английский полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт нарушил режим самоизоляции после того, как его одноклубник – Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус, сообщает издание Mirror.
Игроки «Челси» были обязаны самостоятельно изолироваться в соответствии с директивами правительства Англии на 14-дневный срок. Однако Маунт решил пренебречь данными указаниями. Один из болельщиков встретил игрока на улице в сопровождении с 21-летним полузащитником «Вест Хэм Юнайтед» Декланом Райсом. У обоих игроков лица были закрыты больничными масками, однако до сих пор не ясно, с какой целью они их использовали – защитить своё здоровье или скрыть своё лицо, отмечает издание.
Маунту грозит штраф от «Челси» за нарушение режима и серьёзный разговор с главным тренером клуба Фрэнком Лэмпардом, который обязан дать оценку его действиям.
В текущем сезоне 21-летний игрок принял участие в 41 матче за «Челси», отметившись 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
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