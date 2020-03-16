«ПСЖ» может продать Ареола в «Реал» и приобрести Доннарумму из «Милана»

Мадридский «Реал» доволен игрой арендованного у французского «Пари Сен-Жермен» 27-летнего вратаря Альфонсо Ареола и намерен оформить его полный трансфер, сообщает испанское издание AS.
«Королевский клуб» доволен вкладом игрока в результаты команды в качестве резервного вратаря и желает сохранить его в составе. В свою очередь, «ПСЖ» также рассматривает вариант с приглашением нового голкипера и готов отпустить Ареола. Пополнить парижский клуб может 21-летний вратарь итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.
«Реал» должен снова решить, что делать с ролью запасного вратаря на сезон-2020/2021 года. Первоначально планировалось, что Ареола станет своего рода мостом, пока 21-летний Андрей Лунин не станет более опытным. Но две его неудачных аренды — в «Леганес» и «Вальядолид», ставят под сомнение этот план.
В текущем сезоне Ареола принял участие в 8 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, пропустив 9 мячей и отыграв на ноль 3 встречи.
- 16 марта 2020
-
04:45
-
04:12
-
03:56
-
03:38
-
03:05
-
02:16
-
01:58
-
01:19
-
01:00
-
00:55
-
00:34
-
00:31
-
00:16
-
00:10
- 15 марта 2020
-
23:54
-
23:54
-
23:32
-
23:29
-
23:17
-
23:04
-
23:02
-
22:47
-
22:34
-
22:27
-
22:19
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:33
-
21:21
-
21:01
-
20:53
-
20:45