Тарасов: должен был лететь в Италию снимать гипс. Товарищ сказал: «У нас вообще страшно»

32-летний полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своей травме и сроках восстановления, а так же прокомментировал ситуацию в Италии в связи с пандемией коронавируса.

«Девять месяцев мне делали операцию – я восстановился, а на последней тренировке на сборах мне сломали ногу. Был неудачный подкат сзади. Не буду говорить кто и жаловаться. Мы поговорили, он извинился.

Почему решил делать операцию в Италии? Там была предыдущая операция, этот же хирург – у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: «Что ты здесь делаешь?» У меня перелом малой берцовой кости. Большая берцовая – это сложнее, малая – это ещё, можно сказать, так… Со смещением, поэтому была операция. Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца. 23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает и живет в клинике. Он сказал: «Нет, у нас вообще страшно». Сейчас меня из страны не выпустят. Но там в Италии есть сейчас два баскетболиста – им тоже делали операцию, они до сих пор там находятся. Не знаю, какая у них ситуация», — сказал Тарасов в эфире передачи «Звёзды сошлись» на телеканале «НТВ».

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля, а 21 февраля он сломал ногу на одной из тренировок. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.