В Аргентине футболист спас чужую команду от верного гола

В первом туре Кубка аргентинской Суперлиги «Индепендьенте» на стадионе «Либертадорес де Америка» (Аргентина) принимал «Велес Сарсфилд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственным забитым мячом в этой встрече отметился 28-летний аргентинский нападающий Брайан Ромеро, уверенно реализовавший назначенный 11-метровый.
Обзор игры доступен на «Чемпионате».
Забавный эпизод с нереализованным моментом произошёл в начале второго тайма. 24-летний аргентинский крайний защитник «Велеса» Томас Гайдара красиво обыграл защитника «Индепендьенте», уложив его финтом на газон у углового флажка, совершил прострел на 18-летнего атакующего полузащитника Тьяго Альмаду, стоявшего в одиночестве у 11-метровой отметки. Игроку удалось подстроиться под мяч и совершить удар одним касанием в угол от вратаря, однако от пропущенного гола «Индепендьенте» спас игрок того же «Велеса», находившийся во вратарской зоне на траектории полёта мяча. Мяч угодил ему в ноги, а судья остановил игру из-за положения «вне игры».
Видео момента можно посмотреть на «Чемпионате».
Действующим победителем турнира является «Тигре», обыгравший в финале «Бока Хуниорс» со счётом 2:0.
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