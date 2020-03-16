В Аргентине футболист спас чужую команду от верного гола

В первом туре Кубка аргентинской Суперлиги «Индепендьенте» на стадионе «Либертадорес де Америка» (Аргентина) принимал «Велес Сарсфилд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственным забитым мячом в этой встрече отметился 28-летний аргентинский нападающий Брайан Ромеро, уверенно реализовавший назначенный 11-метровый.

Обзор игры доступен на «Чемпионате».

Забавный эпизод с нереализованным моментом произошёл в начале второго тайма. 24-летний аргентинский крайний защитник «Велеса» Томас Гайдара красиво обыграл защитника «Индепендьенте», уложив его финтом на газон у углового флажка, совершил прострел на 18-летнего атакующего полузащитника Тьяго Альмаду, стоявшего в одиночестве у 11-метровой отметки. Игроку удалось подстроиться под мяч и совершить удар одним касанием в угол от вратаря, однако от пропущенного гола «Индепендьенте» спас игрок того же «Велеса», находившийся во вратарской зоне на траектории полёта мяча. Мяч угодил ему в ноги, а судья остановил игру из-за положения «вне игры».

Видео момента можно посмотреть на «Чемпионате».

Действующим победителем турнира является «Тигре», обыгравший в финале «Бока Хуниорс» со счётом 2:0.