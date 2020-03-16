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Фанаты «Торпедо» назвали Игнашевича «троянским конём»

Фанаты «Торпедо» назвали Игнашевича «троянским конём»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Фанаты московского «Торпедо» выразили недовольство игрой команды под руководством главного тренера Сергея Игнашевича. После 27 туров «Торпедо» с 53 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, при этом, ещё осенью команда лидировала во втором по рангу российском первенстве, но не может одержать ни одной победы в последних семи матчах, с ноября 2019 года. Кроме того, москвичи вылетели из Кубка России, уступив в 1/4 финала «Химкам».

На матче с «Текстильщиком» (0:0) фанаты вывесили баннеры, на которых было написано «От работы кони дохнут», «Бойтесь армейцев, дара приносящих» и «Игнашевич – троянский конь». Таким образом, болельщики намекнули на «армейское» прошлое тренера — Игнашевич с 2004 по 2018 год выступал за ЦСКА.

в 28-м туре ФНЛ «Торпедо» сыграет в гостях с «Енисеем», матч запланирован на 22 марта.

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