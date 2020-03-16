«Хетафе» выкупил Кукурелью у «Барселоны»
Испанский «Хетафе» выкупил у «Барселоны» защитника Марка Кукурелью, выступавшего за клуб из пригорода Мадрида на правах аренды.
«Хетафе» воспользовался одним из пунктов в арендном соглашении игрока и выкупил его за € 6 млн, сообщает Marca. Согласно контракту, «Барса» будет будет иметь право на получение 40 процентов суммы в случае последующей продажи Кукурельи.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании Кукурелья провёл за «Хетафе» 26 матчей и отдал пять голевых передач. 22-летний Кукурелья — воспитанник «Барселоны», но в составе родной команды он не провёл ни одного матча, отыграв две сезона за «Барселону Б» и один — за «Эйбар» на правах аренды. В «Хетафе» перешёл летом 2019 года. Игроком также интересовались «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Байер».
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